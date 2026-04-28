Будують за мільйони, але не відкривають: що не так із ветеранськими просторами

Журналісти NGL.media заявили про проблеми з реалізацією державної програми будівництва ветеранських просторів. Проєкти супроводжуються затримками, можливими переплатами та зв'язками з фігурантами програми "Велике будівництво"

Про це йдеться у новому розслідуванні NGL.media.

Ініціатива Міністерства у справах ветеранів України була запущена у 2025 році. В її межах планувалося звести типові ветеранські простори – одноповерхові комплекси площею близько 1500 кв. м із залами для спорту, консультацій, психологічної підтримки та громадських заходів.

У липні 2025 року уряд виділив 446 млн грн на будівництво перших об'єктів у Кривому Розі, Луцьку, Житомирі, Бучі, Ужгороді, Кременчуці та Івано-Франківську. Однак станом на квітень 2026 року жоден із них не відкрито, а строки введення в експлуатацію неодноразово переносили.

Зокрема, у Луцьку затримки пояснюють тривалими погодженнями навіть дрібних деталей. Водночас залишається невирішеним питання, хто саме буде утримувати ці об'єкти після завершення будівництва.

Аналіз кошторисів свідчить про можливі переплати на будівельних матеріалах: у Кременчуці – близько 2 млн грн, у Кривому Розі – 2,6 млн грн, в Ужгороді – понад 7 млн грн. Частина витрат сформульована нечітко, що ускладнює їх перевірку.

Попри це, у лютому 2026 року уряд затвердив новий етап програми – на 1,1 млрд грн для ще 15 громад.

Журналісти також звернули увагу на роль благодійного фонду "Пісні, народжені в АТО", який замовляв проєктну документацію. Організацію заснував Володимир Юрченко – колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка. Сам Резніченко очолював область у 2016-2019 та 2020-2023 роках, і саме під час його другої каденції реалізовували масштабну програму "Велике будівництво".

Із цією програмою пов'язують і Юрія Голика, колишнього радника Резніченка. Він перед вторгненням називав себе "координатором Великого будівництва". Хоча він не обіймав офіційних посад, журналісти неодноразово фіксували його участь у ключових нарадах в Офісі Президента з питань інфраструктури.

У відкритих джерелах збереглося фото "Команди Резніченка" за 2018 рік. Справа за спиною Резніченка стоїть Юрій Голик

За інформацією журналістів, Голик після обшуків у 2023 році виїжджав за кордон як волонтер саме через цей фонд. Він підтвердив свою причетність до організації та заявив, що після початку повномасштабної війни займався доставкою допомоги для ЗСУ. Наразі він переконує, що проживає в Києві.

