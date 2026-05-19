12:31  19 мая
В Киеве объявили подозрение мужчине, который избил и запугивал пистолетом охранника
11:10  19 мая
На Буковине при попытке побега в Молдову скончался киевлянин
09:10  19 мая
В Харькове осудили военного за отношения с 14-летней девочкой
UA | RU
UA | RU
19 мая 2026, 16:45

В Харькове на ремонте дороги "потеряли" миллион

19 мая 2026, 16:45
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Харькове получила подозрение инженер "Харьковских тепловых сетей". Речь идет об убытках более миллиона гривен

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, осенью 2023 года "Харьковские тепловые сети" заключили договор с обществом с ограниченной ответственностью. Речь шла о восстановлении асфальтобетонного покрытия дороги и тротуара по ул. Энергетической в Харькове по завершении работ на сетях теплоснабжения.

Инженер отвечала за контроль технологии и качества. Однако она не проверила проделанные работы. Однако все акты были ею подписаны. В результате выяснилось, что ремонтные работы выполнены некачественно и не в полном объеме. В частности, асфальтобетонное покрытие дороги не соответствует показателям водонасыщения и уплотнения.

В результате на счет фирмы перечислили более миллиона гривен из бюджета необоснованно. Инженер получила подозрение.

Напомним, в столице будут судить заместителя директора департамента КП "Киевтеплоэнерго" за растрату более полумиллиона гривен при закупке каменной соли.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
служебная халатность бюджет убытки
В Киеве из-за халатности чиновника бюджет потерял 2,5 млн грн
08 мая 2026, 19:24
Строят за миллионы, но не открывают: что не так с ветеранскими просторами
28 апреля 2026, 12:50
Не работала, но получила 1,1 млн грн: в Киеве разоблачили фиктивное трудоустройство
27 апреля 2026, 13:56
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Киеве иностранец клеил символику ВСУ на гражданские джипы и жег их по заказу РФ
19 мая 2026, 18:20
В Никополе российские БПЛА дважды атаковали спасателей ГСЧС
19 мая 2026, 17:58
На Купянщине из-за удара БПЛА под завалами погибла женщина
19 мая 2026, 17:33
Двум военным РФ объявили подозрение за пытки людей в ямах в Киевской области
19 мая 2026, 17:13
Трех агентов РФ приговорили к 15 годам за поджоги и шпионаж
19 мая 2026, 16:54
На Харьковщине пьяный мужчина совершил сексуальное насилие над 8-летней девочкой
19 мая 2026, 16:42
В Ровенской области мужчина застрелил сожительницу и убил себя
19 мая 2026, 16:20
Вражеский удар по Прилукам: количество погибших увеличилось
19 мая 2026, 16:20
В Харькове мужчина избил женщину из-за замечаний о собаке
19 мая 2026, 15:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »