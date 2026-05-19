В Харькове на ремонте дороги "потеряли" миллион

В Харькове получила подозрение инженер "Харьковских тепловых сетей". Речь идет об убытках более миллиона гривен

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, осенью 2023 года "Харьковские тепловые сети" заключили договор с обществом с ограниченной ответственностью. Речь шла о восстановлении асфальтобетонного покрытия дороги и тротуара по ул. Энергетической в Харькове по завершении работ на сетях теплоснабжения.

Инженер отвечала за контроль технологии и качества. Однако она не проверила проделанные работы. Однако все акты были ею подписаны. В результате выяснилось, что ремонтные работы выполнены некачественно и не в полном объеме. В частности, асфальтобетонное покрытие дороги не соответствует показателям водонасыщения и уплотнения.

В результате на счет фирмы перечислили более миллиона гривен из бюджета необоснованно. Инженер получила подозрение.

