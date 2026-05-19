19 травня 2026, 07:41

На ТОТ Луганщини понад 600 учителів пройшли курси військової підготовки

Фото: Поліція Луганщини
На тимчасово окупованій території Луганської області понад 600 учителів залучили до проходження спеціальних курсів із військової підготовки для подальшого навчання школярів

Про це повідомив начальник Луганська ОВА Олексій Харченко, передає RegioNews.

За його словами, у так званому центрі "Воїн"російські військові організували підготовку для викладачів предмета "Захист Батьківщини". Навчання проводили інструктори, які брали участь у війні проти України.

Педагогів навчали основам національної безпеки, інженерній, вогневій і тактичній підготовці, а також керуванню безпілотниками.

Як зазначив Харченко, за цією програмою вчителі мають у подальшому навчати дітей у школах на окупованій території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти планують із червня 2026 року направляти педагогів із так званої "ЛНР"до бойових підрозділів. Відповідний пілотний проєкт окупаційна влада назвала "Педагогічним фронтом".

РФ війна окупанти учителя Луганська область пропаганда ТОТ військова підготовка окуповані території
