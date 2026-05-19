Ворог за добу завдав понад 850 ударів по Запорізькій області
Протягом доби російські окупаційні війська здійснили 858 ударів, під прицілом опинилися 47 населених пунктів Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Для обстрілів міст і сіл регіону загарбники масовано застосовували арсенал озброєння:
- Авіаційні удари: ворожа авіація скинула 23 авіабомби по Комишувасі, Зарічному, Трудовому, Новоолександрівці, Таврійському, Любицькому, Новокасянівці, Зірниці, Лісному, Преображенці, Омельнику, Гуляйпільському, Воздвижівці, Рівному, Верхній Терсі, Прилуках, Гіркому.
- Атаки безпілотників: 577 БпЛА різної модифікації, переважно типу FPV, атакували десятки громад, серед яких Степногірськ, Оріхів, Гуляйполе, Біленьке, Лисогірка та Марʼївка.
- Обстріли з артилерії та РСЗВ: зафіксовано 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці, Червоній Криниці та Цвітковому, а також 254 артилерійські удари по прифронтових селах регіону.
Надійшло 98 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.
Попри масованість атак, мирні жителі не постраждали.
