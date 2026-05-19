Ведучий Слава Дьомін зізнався, чому досі оформлює розлучення з дружиною

Ведучий Слава Дьомін уже тривалий час у процесі розлучення з дружиною. Він пояснив, чому це відбувається

За словами Слави Дьоміна, він та Ксенія досі не оформили розлучення офіційно. При цьому він зазначив, що вони вже давно могли б це робити, але його зупиняє те, що через суд через наявність неповнолітньої дитини це може затягнутись навдого. Ведучий пояснив, що він думає про фінанси та безпеку родини у випадку непередбачуваних ситуацій.

"Тут ще є історія про те, що в мене є якесь майно, певні відкладення. І якщо раптом зі мною щось станеться (ракета прилетить, шахед, будь-що), я би хотів, щоб саме вона (ексдружина, – прим.ред.) розпоряджалася цим спадком. Бо я знаю, що вона зробить так, щоб усе перейшло до малого. Це, напевно, одна з головних причин", - пояснив Дьомін.

Слід зазначити, що Слава Дьомін та його колишня дружина Ксенія виховують разом сина Владислава. У 2021 році вони розірвали стосунки, але лишились друзями.