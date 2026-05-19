Росіяни атакували південь Одещини: через дроновий удар палав склад
У ніч на 19 травня російські війська вкотре масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Більшість ворожих повітряних цілей були знищені силами ППО, проте в Ізмаїльському районі зафіксовано влучання
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.
Ворожий БпЛА поцілив у будівлю порожнього складського приміщення. Внаслідок вибуху були пошкоджені покрівля та вікна будівлі, спалахнула пожежа.
Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили розповсюдження вогню на більшу площу.
На щастя, загиблих та постраждалих серед населення немає.
Нагадаємо, вночі та під ранок 19 травня російські війська знову атакували Кривий Ріг ударними дронами типу "шахед". Внаслідок обстрілу постраждала 41-річна жінка.
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
РФ вдарила балістичними ракетами по об’єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині
19 травня 2026, 08:42В Україні за три місяці зафіксували 288 випадків хвороби Лайма
19 травня 2026, 08:39Ворог атакував населені пункти Сумщини: у поліції розповіли про наслідки
19 травня 2026, 08:26У Києві чоловік відкрив стрілянину та забарикадувався у квартирі – його затримали
19 травня 2026, 08:20На Херсонщині через ворожі удари дві людини загинули, ще 14 – поранені
19 травня 2026, 08:13У Києві на Печерську горить квартира: всередині можуть перебувати люди
19 травня 2026, 07:59На Чернігівщині ліквідували пожежі, які спалахнули через ворожі обстріли
19 травня 2026, 07:58Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: є пошкодження та поранені
19 травня 2026, 07:47На ТОТ Луганщини понад 600 учителів пройшли курси військової підготовки
19 травня 2026, 07:41
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »