У ніч на 19 травня російські війська вкотре масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Більшість ворожих повітряних цілей були знищені силами ППО, проте в Ізмаїльському районі зафіксовано влучання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Ворожий БпЛА поцілив у будівлю порожнього складського приміщення. Внаслідок вибуху були пошкоджені покрівля та вікна будівлі, спалахнула пожежа.

Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили розповсюдження вогню на більшу площу.

На щастя, загиблих та постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, вночі та під ранок 19 травня російські війська знову атакували Кривий Ріг ударними дронами типу "шахед". Внаслідок обстрілу постраждала 41-річна жінка.