У Києві на Печерську горить квартира: всередині можуть перебувати люди

Зранку 19 травня в Печерському районі Києва, на вулиці Звіринецькій, сталася пожежа в житловому будинку

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, в квартирі можуть бути заблоковані люди. Відомо, що на балконі з якого валить чорний дим стоїть чоловік.

Обставини інциденту та інформація про постраждалих уточнюється.

