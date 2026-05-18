21:40  18 травня
У Києві чоловік влаштував стрілянину: поліція розпочала операцію
21:15  18 травня
Українські командири заробили на "тилових" посадах мільйони
19:17  18 травня
Обстріл Краматорська: росіяни вбили пенсіонерку та вдарили дроном по флагштоку
UA | RU
UA | RU
18 травня 2026, 21:15

Українські командири заробили на "тилових" посадах мільйони

18 травня 2026, 21:15
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ, ДБР та Нацполіція викрили нові схеми продажу "тилових" посад у війську. Підозри отримали командири в різних областях

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Військова контррозвідка Служби безпеки, ДБР та Національна поліція у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ викрили чотири схеми ухилення від військової служби та мобілізації.

У Чернігівській області викрили командира, який за гроші переводив мобілізованих з бойових підрозділів до чернігівського гарнізону. Відомо, що він "заробив" на трьох військових майже 2 мільйони гривень.

У Житомирській області затримали командира, який працевлаштовував знайомих та родичів до свого з’єднання. Водночас мобілізовані насправді обов'язки військової служби не виконували. При цьому він забирав у "підлеглих" картки та отримував зарплату. "Заробив" командир близько 370 тисяч гривень.

У Хмельницькій області заступник командира навчального центру ЗСУ був пійманих на хабарі в 5 тисяч доларів. Відомо, що він переводив мобілізованих до тилових військових частин.

У Львівській області затримали контрактника прикордонного загону. Він за 16 тисяч доларів пропонував ухилянтам списання з військового обліку. Для цього він залучив знайомих посадовців ТЦК, які за гроші безпідставно оформлювали військовозобов’язаних як непридатних до служби за станом здоров’я.

"Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали прикордонника-дезертира, який за хабар в 5000 доларів хотів залишити частину та уникнути служби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
схема корупція СБУ військова служба
Скандал в Ужгородському ТЦК: обшуки у керівництва та трьох фігурантів
15 травня 2026, 09:10
На Чернігівщині командир військової частини "прикривав" підлеглих-прогульників
14 травня 2026, 10:45
Майор СБУ "зливала" ФСБ дані про українських оперативників та контррозвідку
12 травня 2026, 16:43
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Росіяни атакували Чернігів, поранені пенсіонерка та чоловік
18 травня 2026, 22:40
У Дніпрі росіяни пошкодили відділення "Укрпошти", клієнтів переводять на нову адресу
18 травня 2026, 22:30
На Дніпропетровщині діти перелізли на дах п'ятиповерхівки
18 травня 2026, 22:15
Президент оголосив про підготовку кадрових рішень у державі
18 травня 2026, 22:10
У Чернігові медсестру засудили до 15 років за держзраду та коригування атак РФ
18 травня 2026, 21:58
Прикордонники рознесли російські позиції дронами
18 травня 2026, 21:55
У Києві чоловік влаштував стрілянину: поліція розпочала операцію
18 травня 2026, 21:40
Українські прикордонники показали, як дроном знищили РЕБ і гармати окупантів
18 травня 2026, 21:35
Готель у Буковелі за "брудні" гроші: ВАКС заарештував ексзаступника начальника Київської митниці
18 травня 2026, 21:19
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »