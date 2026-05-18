Українські командири заробили на "тилових" посадах мільйони

СБУ, ДБР та Нацполіція викрили нові схеми продажу "тилових" посад у війську. Підозри отримали командири в різних областях

Військова контррозвідка Служби безпеки, ДБР та Національна поліція у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ викрили чотири схеми ухилення від військової служби та мобілізації.

У Чернігівській області викрили командира, який за гроші переводив мобілізованих з бойових підрозділів до чернігівського гарнізону. Відомо, що він "заробив" на трьох військових майже 2 мільйони гривень.

У Житомирській області затримали командира, який працевлаштовував знайомих та родичів до свого з’єднання. Водночас мобілізовані насправді обов'язки військової служби не виконували. При цьому він забирав у "підлеглих" картки та отримував зарплату. "Заробив" командир близько 370 тисяч гривень.

У Хмельницькій області заступник командира навчального центру ЗСУ був пійманих на хабарі в 5 тисяч доларів. Відомо, що він переводив мобілізованих до тилових військових частин.

У Львівській області затримали контрактника прикордонного загону. Він за 16 тисяч доларів пропонував ухилянтам списання з військового обліку. Для цього він залучив знайомих посадовців ТЦК, які за гроші безпідставно оформлювали військовозобов’язаних як непридатних до служби за станом здоров’я.

"Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення", - повідомили в СБУ.

