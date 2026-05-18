У Києві чоловік влаштував стрілянину: поліція розпочала операцію

Інцидент стався у Деснянському районі Києва. Попередньо, це сталось під час конфлікту між місцевими жителями

Попередньо, місцевий житель посварився зі знайомими. Під час сварки під здійснив два постріли, а потім зачинився в квартирі. На щастя, ніхто не постраждав.

"Наразі на місці перебувають поліцейські та спецпризначенці, із стрілком ведуться перемовини", - кажуть в поліції.

