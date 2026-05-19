Українські командири заробили на "тилових" посадах мільйони
Обстріл Краматорська: росіяни вбили пенсіонерку та вдарили дроном по флагштоку
19 травня 2026, 07:22

Кривий Ріг під ударами "шахедів": поранена жінка, пошкоджені будинки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вночі та під ранок 19 травня російські війська знову атакували Кривий Ріг ударними дронами типу "шахед". Внаслідок обстрілу постраждала 41-річна жінка

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, потерпілій надали необхідну медичну допомогу, лікування вона проходитиме амбулаторно.

За попередніми даними, у місті пошкоджено близько 10 житлових будинків, частина з них зазнала серйозних руйнувань.

На місці триває обхід території, наслідки атаки уточнюються. Працюють усі відповідні служби. Мешканцям постраждалих будинків обіцяють адресну допомогу від міста.

У Криворізькому районі під удар також потрапила Лозуватська громада. Обійшлося без постраждалих.

У Нікопольському районі російські війська атакували дронами та артилерією Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську та Мирівську громади. Поранення отримав 22-річний хлопець, пошкоджені адміністративна будівля та приватний будинок.

У Кривому Розі всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють у штатному режимі. Загроза нових атак зберігається.

Нагадаємо, у Новобаварському районі Харкова внаслідок ворожої атаки безпілотниками пошкоджені щонайменше 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка. Також відомо про 3 постраждалих.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
