У Києві чоловік відкрив стрілянину та забарикадувався у квартирі – його затримали

У Деснянському районі Києва поліція з'ясовує обставини стрілянини, яка сталася під час конфлікту між знайомими

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, місцевий мешканець здійснив два постріли, після чого зачинився у квартирі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Згодом у поліції повідомили, що чоловіка затримали.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Як відомо, інцидент трапився напередодні, 18 травня. На місці події працювали поліцейські та спецпризначенці. Правоохоронці вели перемовини зі стрілком.

