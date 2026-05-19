Українські бійці ліквідували за добу понад 1100 окупантів – Генштаб
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1140 російських загарбників, один танк та одну бронемашину, а також 78 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 351 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.05.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Служба безпеки із Силами оборони України завдали ударів по об'єктах військово-промислового комплексу та нафтової інфраструктури у Московській області, а також по військовому аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.
