21:40  18 травня
У Києві чоловік влаштував стрілянину: поліція розпочала операцію
21:15  18 травня
Українські командири заробили на "тилових" посадах мільйони
19:17  18 травня
Обстріл Краматорська: росіяни вбили пенсіонерку та вдарили дроном по флагштоку
UA | RU
UA | RU
18 травня 2026, 22:30

У Дніпрі росіяни пошкодили відділення "Укрпошти", клієнтів переводять на нову адресу

18 травня 2026, 22:30
Читайте также на русском языке
Фото: Ігор Смілянський
Читайте также
на русском языке

Російська армія вночі 18 травня атакувала відділення АТ “Укрпошта” на вулиці Будівельників, 28 в Дніпрі, внаслідок чого будівля зазнала значних пошкоджень

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає RegioNews.

"Сьогодні вночі, унаслідок ворожої атаки в Дніпрі, було значно пошкоджене відділення Укрпошти №49089 на вул. Будівельників, 28. Щоб клієнти могли без затримок отримати свої виплати та відправлення, компанія оперативно переналаштувала обслуговування”, - ідеться в дописі.

За словами Смілянського, з 19 травня всі виплати та видача відправлень здійснюватимуться у відділенні №49055, яке розташоване приблизно за 1 км від пошкодженого відділення.

"Усі відправлення з відділення №49089 вже переміщені до нового пункту обслуговування. Наразі команда завершує перевірку їхнього стану. За попередньою інформацією, переважна більшість відправлень перебуває у нормальному стані”, - уточнив він.

Як зауважив Смілянський, видача посилок у відділенні №49055 розпочнеться 19 травня о 08:00.

"Якщо окремі відправлення були пошкоджені або втрачені внаслідок атаки, Укрпошта оперативно компенсує їх вартість. Після завершення перевірки компанія самостійно зв’яжеться з клієнтами, чиї відправлення постраждали, та надішле SMS із посиланням на форму для внесення реквізитів для виплати компенсації”, - підкреслив він.

Гендиректор компанії зазначив, що паралельно триває оцінка пошкоджень самого відділення, і якщо конструкція будівлі не зазнала критичних пошкоджень, Укрпошта розраховує відновити роботу відділення №49089 протягом місяця.

Нагадаємо, що вночі 18 травня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро росіяни атака Укрпошта
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Росіяни атакували Чернігів, поранені пенсіонерка та чоловік
18 травня 2026, 22:40
На Дніпропетровщині діти перелізли на дах п'ятиповерхівки
18 травня 2026, 22:15
Президент оголосив про підготовку кадрових рішень у державі
18 травня 2026, 22:10
У Чернігові медсестру засудили до 15 років за держзраду та коригування атак РФ
18 травня 2026, 21:58
Прикордонники рознесли російські позиції дронами
18 травня 2026, 21:55
У Києві чоловік влаштував стрілянину: поліція розпочала операцію
18 травня 2026, 21:40
Українські прикордонники показали, як дроном знищили РЕБ і гармати окупантів
18 травня 2026, 21:35
Готель у Буковелі за "брудні" гроші: ВАКС заарештував ексзаступника начальника Київської митниці
18 травня 2026, 21:19
Українські командири заробили на "тилових" посадах мільйони
18 травня 2026, 21:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »