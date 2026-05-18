У Дніпрі росіяни пошкодили відділення "Укрпошти", клієнтів переводять на нову адресу

Російська армія вночі 18 травня атакувала відділення АТ “Укрпошта” на вулиці Будівельників, 28 в Дніпрі, внаслідок чого будівля зазнала значних пошкоджень

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає RegioNews .

"Сьогодні вночі, унаслідок ворожої атаки в Дніпрі, було значно пошкоджене відділення Укрпошти №49089 на вул. Будівельників, 28. Щоб клієнти могли без затримок отримати свої виплати та відправлення, компанія оперативно переналаштувала обслуговування”, - ідеться в дописі.

За словами Смілянського, з 19 травня всі виплати та видача відправлень здійснюватимуться у відділенні №49055, яке розташоване приблизно за 1 км від пошкодженого відділення.

"Усі відправлення з відділення №49089 вже переміщені до нового пункту обслуговування. Наразі команда завершує перевірку їхнього стану. За попередньою інформацією, переважна більшість відправлень перебуває у нормальному стані”, - уточнив він.

Як зауважив Смілянський, видача посилок у відділенні №49055 розпочнеться 19 травня о 08:00.

"Якщо окремі відправлення були пошкоджені або втрачені внаслідок атаки, Укрпошта оперативно компенсує їх вартість. Після завершення перевірки компанія самостійно зв’яжеться з клієнтами, чиї відправлення постраждали, та надішле SMS із посиланням на форму для внесення реквізитів для виплати компенсації”, - підкреслив він.

Гендиректор компанії зазначив, що паралельно триває оцінка пошкоджень самого відділення, і якщо конструкція будівлі не зазнала критичних пошкоджень, Укрпошта розраховує відновити роботу відділення №49089 протягом місяця.

Нагадаємо, що вночі 18 травня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра.