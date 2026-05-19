У ніч на 19 травня російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, застосувавши ствольну артилерію та ударні безпілотники. Ворог ударив по трьох районах регіону

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині росіяни били по Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Мирівській громадах. Внаслідок атак пошкоджені адміністративна будівля та приватний будинок. Поранення отримав 22-річний хлопець, йому надали допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

На Криворіжжі під прицілом окупантів опинилися сам Кривий Ріг та Лозуватська громада. Тут ворожі удари понівечили приватні будинки мирних мешканців. Внаслідок атаки постраждала 41-річна жінка, яка наразі також перебуває на домашньому лікуванні.

Крім того, у Самарівському районі ворог завдав удару по території Перещепинської громади. Там зафіксовано пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

На місцях влучань працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожих нападів.

