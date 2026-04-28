В Харькове мужчина взорвал гранату у магазина: его задержали

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который совершил хулиганские действия и взорвал гранату вблизи супермаркета

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 26 апреля на проспекте Тракторостроителей. В полицию поступило сообщение о взрыве возле магазина.

На месте происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала повреждение стеклянной двери на входе в подвальное помещение супермаркета. Также правоохранители изъяли элементы взрывателя гранаты типа УЗРГМ.

Личность злоумышленника установили и задержали уже через несколько часов после происшествия. Им оказался 32-летний мужчина.

По факту инцидента возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 и ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и хулиганство).

Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина бросил две гранаты в полицейских. В результате взрыва пятеро правоохранителей получили осколочные ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали.