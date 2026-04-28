11:57  28 апреля
В центре Полтавы подростки нападают на прохожих и детей
08:30  28 апреля
В Киевской области пропала 17-летняя девушка
08:20  28 апреля
В Николаеве с крыши разрушенного здания ОВА спрыгнул парень
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2026, 12:38

В Харькове мужчина взорвал гранату у магазина: его задержали

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Харькове правоохранители задержали мужчину, который совершил хулиганские действия и взорвал гранату вблизи супермаркета

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 26 апреля на проспекте Тракторостроителей. В полицию поступило сообщение о взрыве возле магазина.

На месте происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала повреждение стеклянной двери на входе в подвальное помещение супермаркета. Также правоохранители изъяли элементы взрывателя гранаты типа УЗРГМ.

Личность злоумышленника установили и задержали уже через несколько часов после происшествия. Им оказался 32-летний мужчина.

По факту инцидента возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 и ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и хулиганство).

Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина бросил две гранаты в полицейских. В результате взрыва пятеро правоохранителей получили осколочные ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали.

В Киеве задержали пьяного мужчину, который угрожал прохожим пистолетом
28 апреля 2026, 09:36
В Харькове полиция расследует стрельбу на станции "Исторический музей"
27 апреля 2026, 18:59
В центре Днепра произошла стрельба
26 апреля 2026, 20:25
Все новости »
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Во Львове в парке нашли мёртвого младенца
28 апреля 2026, 16:39
29 эпизодов изнасилования: в Киевской области осудили дядю, который 3 года издевался над 8-летней племянницей
28 апреля 2026, 16:24
Депутатский бизнес на полигоне: в Ужгороде будут судить чиновника за дерибан доходов от вторсырья
28 апреля 2026, 16:05
Атака на Киев: дрон влетел прямо в ЖК - распространяют видео удара
28 апреля 2026, 15:55
В Хмельницкой области отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу, пока мать была в больнице
28 апреля 2026, 15:52
В Киеве российский дрон застрял над кладбищем (ФОТО)
28 апреля 2026, 15:35
В Киеве "генерал" требовал с военного 15 тысяч долларов
28 апреля 2026, 15:20
В Хмельницком произошла стрельба
28 апреля 2026, 15:12
Сельсовет в Черкасской области оставил советскую символику на Обелиске Славы
28 апреля 2026, 14:58
Пограничники показали, как уничтожили оккупанта, который прикинулся "водяным" (ВИДЕО)
28 апреля 2026, 14:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Все блоги »