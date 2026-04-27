У Харкові поліція розслідує стрілянину на станції "Історичний музей"
У Харкові 26 квітня близько 21:10 на станції метро «Історичний музей» 20-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння зробив постріл вгору попередньо зі стартового пістолета
Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.
Повідомляється, що внаслідок події ніхто не постраждав, а чоловіка доставили в кімнату поліції та опитали.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.
