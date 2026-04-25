Поліцейські встановили обставини інциденту за участі неповнолітніх у селищі Брюховичі

До правоохоронців звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що хлопець погрожував дитині зброєю.

З’ясувалося, що інцидент стався 22 квітня. Під час конфлікту 15-річний підліток приставив до голови 10-річної дівчинки іграшковий пластиковий пістолет і висловлював погрози.

Поліція провела перевірку та з’ясувала, що родина хлопця з лютого 2026 року мешкає у Львові. Підліток навчається переважно індивідуально, раніше йому встановили відповідні медичні діагнози.

Ювенальні поліцейські провели профілактичні бесіди з обома родинами. Ситуація перебуває під контролем.

Батьків закликають бути уважнішими до дозвілля дітей і пояснювати їм, що навіть іграшкові предмети можуть бути сприйняті оточуючими як реальна загроза.

