25 квітня 2026, 19:42

На Львівщині 15-річний хлопець погрожував 10-річній дівчинці іграшковим пістолетом

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Поліцейські встановили обставини інциденту за участі неповнолітніх у селищі Брюховичі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До правоохоронців звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що хлопець погрожував дитині зброєю.

З’ясувалося, що інцидент стався 22 квітня. Під час конфлікту 15-річний підліток приставив до голови 10-річної дівчинки іграшковий пластиковий пістолет і висловлював погрози.

Поліція провела перевірку та з’ясувала, що родина хлопця з лютого 2026 року мешкає у Львові. Підліток навчається переважно індивідуально, раніше йому встановили відповідні медичні діагнози.

Ювенальні поліцейські провели профілактичні бесіди з обома родинами. Ситуація перебуває під контролем.

Батьків закликають бути уважнішими до дозвілля дітей і пояснювати їм, що навіть іграшкові предмети можуть бути сприйняті оточуючими як реальна загроза.

Нагадаємо, у столиці жінка стала жертвою пограбування. Зловмисником виявився чоловік із іграшковим пістолетом.

