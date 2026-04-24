Фото: Поліція Хмельницької області

Повідомлення про звук пострілу по вулиці Шухевича у Хмельницькому надійшло на лінію 102 сьогодні, 24 квітня, близько 16:00 години

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

35-річного чоловіка, який стріляв, затримали на місці події. Поліцейські з’ясували, що він здійснив один постріл зі стартового пістолета в асфальтне покриття.

Травмованих немає.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську в четвер, 23 квітня, сталась стрілянина. Виявилось, причиною була суперечка між водіями.