Фото: поліція

Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у Бучі вранці 25 квітня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Як з'ясувалося, пʼяний чоловік вийшов із таксі та почав хаотично стріляти. На місце події прибули патрульні та поліція охорони, які затримали 42-річного порушника.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296 ККУ). Поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, за словами очевидців, після пострілів на вулиці чоловік забіг до аптеки, а згодом – до ще одного магазину. Поліція швидко зʼявилася на місці.