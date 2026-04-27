В метро Харькова нетрезвый мужчина устроил стрельбу
Правоохранители задержали молодого человека за хулиганство в харьковском метрополитене
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 26 апреля в 21.10 на станции метро "Исторический музей". В полицию поступило сообщение о том, что в подземке раздался выстрел.
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел выстрел вверх из стартового пистолета. В результате происшествия никто не пострадал.
Нарушителя доставили в комнату полиции для установления всех обстоятельств инцидента. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.
