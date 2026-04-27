В метро Харькова нетрезвый мужчина устроил стрельбу

Инцидент произошел 26 апреля в 21.10 на станции метро "Исторический музей". В полицию поступило сообщение о том, что в подземке раздался выстрел.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел выстрел вверх из стартового пистолета. В результате происшествия никто не пострадал.

Нарушителя доставили в комнату полиции для установления всех обстоятельств инцидента. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Напомним, в Днепре ищут злоумышленников, устроивших стрельбу. Это произошло прямо у отдела полиции. 25 апреля в соцсетях стали распространять видео с конфликтом группы лиц. У одного из них было оружие, и он произвел выстрел.