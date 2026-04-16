16 квітня 2026, 13:15

Родина депутата ОПЗЖ "будувала" в Криму для Путіна: розслідування

Родина народного депутата забороненої партії ОПЗЖ Віталія Борта має бізнес в окупованому Криму. Журналісти зʼясували, що цей бізнес будував транспортні розвʼязки на замовлення окупантів

Про це повідомляють "Схеми", передає RegioNews.

Журналісти зʼясували, що в керівництва кримської компанії роками працювала мати народного депутата, а нинішнім директором є чоловік сестри Віталія Борта. При цьому власником є давні знайомий депутата з колишнього осередку партії Януковича в Макіївці.

Транспортні розвʼязки, які журналісти згадують у розслідуванні, повинні сполучити масштабні інфраструктурні проєкти в Криму. Це траса "Таврида", новий термінал аеропорту Сімферополя. В це все росіяни вклали сотні мільярдів рублів та просували публічно через пропаганду. Будівництво почалось ще в 2017 році, але в 2025 році воно триває. На запити журналістів Віталій Борт ще не відповів.

Як зʼясували ЗМІ, в 2017 році так звана "Служба автомобільних доріг Криму" уклала контракт з "ДТСК". На "інспекцію" приїжджав у 2018-2020 роках особисто диктатор Путін.

Російські ЗМІ повʼязували компанію "ДТСК" з Віталієм Нахлупіним, який перейшов на бік окупантів і став так званим "віцепремʼєром Криму". Українські журналісти звернули увагу на те, що він був помічником депутата Віталія Борта протягом двох скликань Верховної ради.

Близькі депутата теж можуть мати до цього відношення. Зокрема, матір депутата Валентина Борт після анексії Криму працевлаштувалась у вищезгадану компанію. Вона там працювала щонайменше з 2019 року, коли отримала поступовий паспорт.

Менш ніж за рік до повномасштабної війни у компанії зʼявився новий власник. Це знайомий Борта Олег Ситько. Він був у керівництві Партії Регіонів в Макіївці. Зокрема, обидва друга голосували за так званий "референдум про долю Донбасу".

Журналісти звернулись до всіх осіб, згаданих у розслідуванні, щоб отримати коментар. Директор кримської компанії Сергій Поладян поклав слухавку, коли почув питання. Так само відреагував власник компанії Олег Ситько.

Довідка. Віталій Борт - депутат від заборонної партії ОПЗЖ. Він голосував за так звані "диктаторські закони" 16 січня 2014-го року. Публічно підтримував так званий "референдум дюна Донбасі". У 2024 році він увійшов у тимчасову комісію Верховної ради щодо використання коштів на будівництво фортифікацій та закупівлю дронів. Проте згодом через публічну реакцію його виключили зі складу комісії. Двічі виїжджав за кордон і обидва рази не повертався вчасно. Також відомо, що розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення службового підроблення чинним народним депутатом. Проте за понад два роки жодних публічних результатів ще не оприлюднили.

