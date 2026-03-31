06:17  31 березня
На Закарпатті судитимуть митника, який брав 5% "відкату" за ввезення елітних годинників
00:48  31 березня
На Вінниччині під час пожежі загинуло подружжя
01:07  31 березня
На Одещині двоє чоловіків зірвалися з обриву: один загинув
UA | RU
UA | RU
31 березня 2026, 06:17

На Закарпатті судитимуть митника, який брав 5% "відкату" за ввезення елітних годинників

Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

ДБР скерувало до суду справу в.о. керівника відділу внутрішнього контролю Закарпатської митниці. Посадовець налагодив схему ввезення швейцарських годинників без сплати мита та податків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Слідство встановило, що до митника звернулася знайома, яка хотіла ввезти дороговартісні годинники, мінімізувавши офіційні платежі – не сплачуючи митні платежі та податки. Посадовець запропонував "допомогу" за 5% від вартості кожного виробу. За ці гроші він гарантував пропуск товару без декларування та обіцяв, що годинники не вилучать, а протоколи про порушення не складатимуть.

Митник висунув свої умови: товар мали перевозити великими партіями лише у вихідні дні, а поїздки за кордон мала супроводжувати його довірена людина.

Правоохоронці задокументували шість епізодів ввезення елітних годинників на суму понад 3 мільйони гривень. Посадовця затримали у січні під час отримання 2 750 доларів хабаря за сприяння у ввезенні чотирьох годинників. Раніше він отримав 1100 доларів за доставлення двох годинників.

Фігуранта судитимуть за одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, його відсторонили від посади.

Нагадаємо, раніше на Львівщині зупинили спробу вивезення раритетної скрипки до Нідерландів. Музичний інструмент вилучили та направили на експертизу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття митниця митники хабар відкат суд годинник
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »