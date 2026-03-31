ДБР скерувало до суду справу в.о. керівника відділу внутрішнього контролю Закарпатської митниці. Посадовець налагодив схему ввезення швейцарських годинників без сплати мита та податків

Слідство встановило, що до митника звернулася знайома, яка хотіла ввезти дороговартісні годинники, мінімізувавши офіційні платежі – не сплачуючи митні платежі та податки. Посадовець запропонував "допомогу" за 5% від вартості кожного виробу. За ці гроші він гарантував пропуск товару без декларування та обіцяв, що годинники не вилучать, а протоколи про порушення не складатимуть.

Митник висунув свої умови: товар мали перевозити великими партіями лише у вихідні дні, а поїздки за кордон мала супроводжувати його довірена людина.

Правоохоронці задокументували шість епізодів ввезення елітних годинників на суму понад 3 мільйони гривень. Посадовця затримали у січні під час отримання 2 750 доларів хабаря за сприяння у ввезенні чотирьох годинників. Раніше він отримав 1100 доларів за доставлення двох годинників.

Фігуранта судитимуть за одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, його відсторонили від посади.

