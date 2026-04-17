На Харьковщине депутат "потерял" в декларации 30 миллионов

В Харьковской области разоблачили депутата Харьковского районного совета VIII созыва. Оказалось, что он представил ложные данные в декларации

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что 50-летний депутат из Харьковской области не указал некоторые данные в декларации за 2023 год. Речь идет о покупке Porsche Cayenne за 1,3 миллиона гривен. Кроме того, мужчина не указал остатки средств на конец отчетного периода, размещенные на его счетах в разных банках.

Депутат также скрыл финансовое обязательство в виде ссуды, полученной от третьего лица в размере 700 тысяч евро.

"Установлено, что в декларации не были отражены активы на сумму 31630697 гривен", - отметили в полиции.

По данным СМИ, фигурантом дела является бывший депутат Харьковского районного совета от "Слуги народа" Саид Халид Пахлаван.

