17 апреля 2026, 16:35

На Харьковщине депутат "потерял" в декларации 30 миллионов

17 апреля 2026, 16:35
Фото: Национальная полиция
В Харьковской области разоблачили депутата Харьковского районного совета VIII созыва. Оказалось, что он представил ложные данные в декларации

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что 50-летний депутат из Харьковской области не указал некоторые данные в декларации за 2023 год. Речь идет о покупке Porsche Cayenne за 1,3 миллиона гривен. Кроме того, мужчина не указал остатки средств на конец отчетного периода, размещенные на его счетах в разных банках.

Депутат также скрыл финансовое обязательство в виде ссуды, полученной от третьего лица в размере 700 тысяч евро.

"Установлено, что в декларации не были отражены активы на сумму 31630697 гривен", - отметили в полиции.

По данным СМИ, фигурантом дела является бывший депутат Харьковского районного совета от "Слуги народа" Саид Халид Пахлаван.

Напомним, в Закарпатье будут судить таможенника, который брал 5% "отката" за ввоз элитных часов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

На Волыни разоблачили депутата от "Слуги народа" на взятке в 30 тысяч долларов
16 апреля 2026, 15:05
В Запорожье адвокат организовал "туры" для уклонистов
16 апреля 2026, 14:55
Семья депутата ОПЗЖ "строила" в Крыму для Путина: расследование
16 апреля 2026, 13:15
Все новости »
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
17 апреля 2026, 17:52
Эксдепутат Харьковского районного совета от "Слуги народа" забыл задекларировать почти 32 миллиона
17 апреля 2026, 17:17
В Киевской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку
17 апреля 2026, 16:55
Кабмин упростил правила выплат детям ВПЛ
17 апреля 2026, 16:49
В Киевской области мужчина жестоко убил любимую ножом
17 апреля 2026, 16:15
На Закарпатье задержали двух пограничников, которые брали по 1000 долларов за пересечение границы
17 апреля 2026, 16:04
В Киевской области погиб 11-летний мальчик: ребенка засыпало песком
17 апреля 2026, 15:40
Бывшая депутатка, сбившая женщину в Киеве, получила 3 года условно
17 апреля 2026, 15:35
Общалась с "американцем" и хотела замуж: на Волыни нашли мертвую женщину, которую искали 4 месяца
17 апреля 2026, 15:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все публикации »
