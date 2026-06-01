01 червня 2026, 19:59

Магазин у Краматорську став пасткою для військових: що з’ясувала СБУ

35-річна продавчиня мілітарі-магазину в Краматорську коригувала ракетно-дронові атаки росіян по своєму місту. За державну зраду жінку засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує RegioNews.

За даними слідства, жінку завербували російські спецслужби. Вона збирала для ворога інформацію про місця дислокації українських військових на Краматорському напрямку та допомагала коригувати удари по місту.

Як встановили правоохоронці, засуджена працювала продавчинею у місцевому мілітарі-магазині. Під час спілкування з військовими, які приходили до торговельного закладу, вона намагалася завуальовано дізнатися інформацію про розташування підрозділів Сил оборони.

Після цього жінка виходила на місцевість, проводила візуальну дорозвідку поблизу потенційних цілей та позначала координати на Google Maps для передачі росіянам.

Крім того, агентка фіксувала наслідки ворожих ударів по Краматорську та відстежувала напрямки руху колон української військової техніки.

За матеріалами справи, до співпраці з ворогом жінку залучили через її знайомого бойовика російських збройних угруповань, який воює на Донеччині. Згодом він став її "зв’язковим” для отримання розвідувальної інформації.

Під час обшуків за місцем проживання засудженої правоохоронці вилучили ноутбук і смартфон із доказами її роботи на користь РФ.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента російських спецслужб. Ним виявився 16-річний учень місцевої школи, який коригував удари окупантів по Чугуївському та Лозівському районах області.

