Вражеские удары по Харьковщине: двое погибших, еще 9 пострадавших

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по городу Харькову и 13 населенным пунктам Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов погибли два человека, еще девять получили ранения.

В городе Мерефа погибла 41-летняя женщина, пострадали еще шесть человек – женщины 23-41 года и мужчины 26 и 29 лет. В городе Люботин ранения получили трое мужчин в возрасте 46-66 лет.

Кроме того, в поселке Близнецы в результате взрыва неизвестного устройства погиб 59-летний мужчина, а 56-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс.

Российские войска атаковали Харьков с применением беспилотников. Под ударами оказались Салтовский, Киевский и Основенский районы города.

В целом по Харьковщине враг применил различные виды вооружения, в частности, реактивные системы залпового огня, БпЛА типа "Герань-2", "Ланцет", "Молния", FPV-дроны и другие беспилотники неустановленного типа.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Харькове и районах области, в частности жилые дома, предприятия, учебные и медицинские учреждения, магазины и электросети.

Продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Напомним, в ночь на 17 апреля российские войска более 20 раз атаковали Днепровский и Никопольский районы, используя ракеты, артиллерию и беспилотники. Есть пострадавшие.