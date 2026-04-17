17 апреля 2026, 09:37

Вражеские удары по Харьковщине: двое погибших, еще 9 пострадавших

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по городу Харькову и 13 населенным пунктам Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов погибли два человека, еще девять получили ранения.

В городе Мерефа погибла 41-летняя женщина, пострадали еще шесть человек – женщины 23-41 года и мужчины 26 и 29 лет. В городе Люботин ранения получили трое мужчин в возрасте 46-66 лет.

Кроме того, в поселке Близнецы в результате взрыва неизвестного устройства погиб 59-летний мужчина, а 56-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс.

Российские войска атаковали Харьков с применением беспилотников. Под ударами оказались Салтовский, Киевский и Основенский районы города.

В целом по Харьковщине враг применил различные виды вооружения, в частности, реактивные системы залпового огня, БпЛА типа "Герань-2", "Ланцет", "Молния", FPV-дроны и другие беспилотники неустановленного типа.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Харькове и районах области, в частности жилые дома, предприятия, учебные и медицинские учреждения, магазины и электросети.

Продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Напомним, в ночь на 17 апреля российские войска более 20 раз атаковали Днепровский и Никопольский районы, используя ракеты, артиллерию и беспилотники. Есть пострадавшие.

война погибшие Харьков Харьковская область повреждения российская армия раненые
Массированная атака на Одесщину: повреждена портовая инфраструктура, горела территория заповедника
17 апреля 2026, 08:49
Утренняя атака на Днепр: в ОВА рассказали о последствиях
17 апреля 2026, 08:40
Россияне атаковали подразделение ГСЧС в Сумской области
17 апреля 2026, 08:14
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Клещи атакуют Полтаву: 80% пострадавших – дети, в городе готовят обработку парков
17 апреля 2026, 10:24
Массированная атака вражеских дронов по Люботину: под удар попало предприятие
17 апреля 2026, 10:10
В Херсоне оккупанты атаковали маршрутку: пассажиры не пострадали
17 апреля 2026, 09:58
Похитил женщину с ребенком и стрелял в полицейских: суд арестовал закарпатца
17 апреля 2026, 09:46
На Львовщине из-за горящей травы сгорели четыре дома, погиб человек
17 апреля 2026, 09:25
Рисовал граффити в трамвае: 25-летнему киевлянину сообщили о подозрении
17 апреля 2026, 09:14
В Тернопольской области во время срезки деревьев погиб молодой мужчина
17 апреля 2026, 09:10
100 дней Буданова во главе Офиса президента Украины
17 апреля 2026, 08:56
Массированная атака на Одесщину: повреждена портовая инфраструктура, горела территория заповедника
17 апреля 2026, 08:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Сергей Фурса
Все блоги »