Масована атака на Одещину: пошкоджена портова інфраструктура, горіла територія заповідника
У ніч на 17 квітня російські війська знову масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Зазнали пошкоджень обʼєкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.
На кількох локаціях, зокрема на території Дунайського біосферного заповіднику, спалахнули пожежі. Їх ліквідували рятувальники.
Внаслідок обстрілів пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Уражені щонайменше шість приватних житлових будинків.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, вранці 17 квітня російські військові вдарили по Дніпру. Пошкоджене транспортне підприємство, постраждала одна людина.
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
