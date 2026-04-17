Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджені підприємства, багатоповерхівка та гімназія
В ніч на 17 квітня російські війська понад 20 разів атакували Дніпровський та Нікопольський райони, використовуючи ракети, артилерію та безпілотники
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Дніпрі ворожі удари понівечили багатоповерхівку, транспортне підприємство та комерційне приміщення.
У Новоолександрівській громаді Дніпровського району через обстріли пошкоджені гімназія, приватний будинок та автомобіль. Постраждали двоє чоловіків.
На Нікопольщині під вогнем опинилися Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. У районі пошкоджена інфраструктура, агропідприємство, п'ятиповерхівки, приватні будинки та господарська споруда.
Нагадаємо, вранці 17 квітня російські військові вдарили по Дніпру. Пошкоджене транспортне підприємство, виникла пожежа.