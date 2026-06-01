У Чернівцях чоловік впав у колекторну яму та провів там 5 днів без їжі

У Чернівцях чоловік потрапив у небезпечну ситуацію. Його врятували завдяки уважному перехожому

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

33-річний житель Чернівців упав у колекторну яму. За його словами, він пробув там п'ять днів без їжі та води. Він не помітив, що на люка немає, і впав у яму завглибшки понад 3 метри. Самостійно вибратись було неможливо.

Небайдужий перехожий почув крики чоловіка та викликав рятувальників. Фахівці змогли підняти постраждалого на поверхню. Наразі він під наглядом медиків.

"Якщо ви стали свідком надзвичайної події, негайно телефонуйте за номером 101", - закликають в ДСНС.

