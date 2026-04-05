05 квітня 2026, 16:14

На Дніпропетровщині знову з'явилися ворожі листівки з погрозами

Фото: з відкритих джерел
У Нікополі та Нікопольському районі знову зафіксували ворожі листівки з погрозами щодо нібито майбутнього наступу

Про це інформує RegioNews із посиланням на голову обласної ради Миколу Лукашука.

За його словами, подібні випадки вже неодноразово траплялися. Мета російських окупантів очевидна – залякати мешканців, яких не змогли зламати щоденні обстріли.

Місцевих жителів закликають не брати листівки до рук, не фотографувати їх зблизька та не поширювати. Кожен репост або публікація таких матеріалів лише допомагає ворогу у проведенні психологічних операцій.

"Нікополь та район тримається під щоденним вогнем з від самого початку повномасштабного вторгнення. Район витримує цей постійний тиск. Погрози та ІПСО на листівках цього не змінять", – наголосив Лукашук.

Нагадаємо, на Сумщині ворог скидає із безпілотників фальшиві гроші. На купюрах розміщені написи пропагандистського змісту, а QR-коди, нанесені на них, ведуть на ворожі інтернет-ресурси. Усі виявлені предмети вилучено та передано на експертизу.

Дніпропетровська область Нікополь війна терористи окупанти погрози листівки
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
05 квітня 2026, 19:55
В Івано-Франківську поліцейський збив пішохода і втік з місця ДТП
05 квітня 2026, 19:10
Ремонт міжнародних трас в Україні: роботи планують завершити до 1 травня
05 квітня 2026, 18:27
У Нікополі дрон атакував цивільне авто: водій загинув, дружина у важкому стані
05 квітня 2026, 17:57
У Львові дитина бавилася запальничкою – загорілася квартира
05 квітня 2026, 17:37
Влучання "Шахеда" у Харкові: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі
05 квітня 2026, 16:50
Мемуари Столтенберга і тіньові переговори з Росією: що відомо
05 квітня 2026, 15:42
У Херсоні ворожий дрон поцілив у поліцейську автівку: є загиблий
05 квітня 2026, 15:22
Українські дрони атакували порт "Транснефть" і об'єкти "Лукойлу" в РФ
05 квітня 2026, 14:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Володимир Поперешнюк
Всі блоги »