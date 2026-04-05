На Дніпропетровщині знову з'явилися ворожі листівки з погрозами

У Нікополі та Нікопольському районі знову зафіксували ворожі листівки з погрозами щодо нібито майбутнього наступу

Про це інформує RegioNews із посиланням на голову обласної ради Миколу Лукашука.

За його словами, подібні випадки вже неодноразово траплялися. Мета російських окупантів очевидна – залякати мешканців, яких не змогли зламати щоденні обстріли.

Місцевих жителів закликають не брати листівки до рук, не фотографувати їх зблизька та не поширювати. Кожен репост або публікація таких матеріалів лише допомагає ворогу у проведенні психологічних операцій.

"Нікополь та район тримається під щоденним вогнем з від самого початку повномасштабного вторгнення. Район витримує цей постійний тиск. Погрози та ІПСО на листівках цього не змінять", – наголосив Лукашук.

Нагадаємо, на Сумщині ворог скидає із безпілотників фальшиві гроші. На купюрах розміщені написи пропагандистського змісту, а QR-коди, нанесені на них, ведуть на ворожі інтернет-ресурси. Усі виявлені предмети вилучено та передано на експертизу.