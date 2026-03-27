Побили 60-річного рибалку під час мобілізації: на Волині затримано посадовця ТЦК

Працівники ДБР затримали начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП, який разом із іншими військовослужбовцями застосував надмірну силу до 60-річного чоловіка під час спроби мобілізації

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району.

За даними слідства, троє працівників ТЦК підійшли до місцевого жителя, який рибалив, і почали застосовувати фізичну силу. Попри те, що чоловік не підлягав призову за віком, йому заламали руку за спину та спричинили перелом кістки зі зміщенням.

Один із військовослужбовців застосував електрошокер та розпилив потерпілому в обличчя перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Крім того, вони пошкодили колеса автомобіля чоловіка, щоб він не зміг поїхати.

Постраждалий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, які призвели до тривалого розладу здоров’я.

Начальнику групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 122 КК України – умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Суд обрав запобіжний захід – домашній арешт.

Досудове розслідування триває, слідчі готують підозри й іншим учасникам інциденту.

