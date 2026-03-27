27 березня 2026, 14:15

Побили 60-річного рибалку під час мобілізації: на Волині затримано посадовця ТЦК

Фото: ДБР
Працівники ДБР затримали начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП, який разом із іншими військовослужбовцями застосував надмірну силу до 60-річного чоловіка під час спроби мобілізації

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району.

За даними слідства, троє працівників ТЦК підійшли до місцевого жителя, який рибалив, і почали застосовувати фізичну силу. Попри те, що чоловік не підлягав призову за віком, йому заламали руку за спину та спричинили перелом кістки зі зміщенням.

Один із військовослужбовців застосував електрошокер та розпилив потерпілому в обличчя перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Крім того, вони пошкодили колеса автомобіля чоловіка, щоб він не зміг поїхати.

Постраждалий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, які призвели до тривалого розладу здоров’я.

Начальнику групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 122 КК України – умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Суд обрав запобіжний захід – домашній арешт.

Досудове розслідування триває, слідчі готують підозри й іншим учасникам інциденту.

Нагадаємо, киянка опинилася у розшуку ТЦК через помилку реєстру. Жінка не має медичної чи фармацевтичної освіти та добровільно не зверталася до Територіального центру комплектування.Під час подачі звітності для Міністерства оборони Ірина помітила свої дані в системі.

25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Правоохоронці повідомили про підозру експосадовцю Київської митниці, який збудував готель у Буковелі
