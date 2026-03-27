В Одесі після зустрічі з людьми у пікселі у дитини підозра на струс мозку: в ТЦК прокоментували скандал

В Одесі стався стандал із людьми у пікселі. Жінка розповіла, що її чоловіка затримали, коли він був з нею та їхньою донькою

В Одесі, за словами жінки, люди у військовій формі силоміць затягли до бусика її чоловіка, а також її разом з однорічною дитиною. За її словами, ці люди не представились та навіть не перевіряли документи в її чоловіка. Вона зазначила, що вони напали на нього зі спини, застосували перцевий газ та затягли до бусика, а потім затягнули туди й її з дитиною.

"Фактично невідомі особи, не надавши жодних документів, викрали мене, мого чоловіка та маленьку дитину. Близько 30 хвилин нас возили по району, поки я не добилася, щоб мене з дитиною висадили неподалік дому", - каже жінка.

Вона звернулась за медичною допомогою до лікарні. У дитини діагностували травми, зокрема підозру на струс мозку. Сама ж жінка дістала забиті місця м’яких тканин голови, обличчя та ноги.

У поліції підтвердили, що дійсно за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Також вона додала, що факт участі або неучасті в цьому інциденті працівників ТЦК, можливо, уповноважений коментувати ТЦК.

Яка реакція ТЦК

У ТЦК заявили, що побачили це повідомлення під час моніторингу соцмереж та розпочали термінову службову перевірку, співпрацюють з правоохоронними органами.

"Нам прикро чути про такі звинувачення. Висловлюємо жаль з приводу стресової ситуації, у якій опинилися матір та дитина. Водночас просимо громадськість дочекатися офіційних результатів перевірки та висновків компетентних органів", - кажуть в ТЦК.

