На автодорозі “Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань” 10 травня сталась ДТП з постраждалими

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

За попередніми даними, 66-річна кермувальниця мікроавтобуса "Ford Transit” не обрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та допустила зіткнення з автомобілем "Volkswagen Touran”, під керуванням 64-річного водія.

У результаті автопригоди водій другого транспортного засобу та троє його пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілих медики доставили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

