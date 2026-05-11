11 травня 2026, 18:45

ДТП на трасі під Черкасами: Ford вилетів на зустрічну смугу, четверо людей у лікарні

Фото: поліція Черкаської області
На автодорозі “Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань” 10 травня сталась ДТП з постраждалими

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 66-річна кермувальниця мікроавтобуса "Ford Transit” не обрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та допустила зіткнення з автомобілем "Volkswagen Touran”, під керуванням 64-річного водія.

У результаті автопригоди водій другого транспортного засобу та троє його пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілих медики доставили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на автодорозі "Київ-Знам’янка" неподалік села Валява Черкаського району 10 травня близько 18:00 сталась автопригода.

