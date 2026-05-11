ДТП на трасі під Черкасами: Ford вилетів на зустрічну смугу, четверо людей у лікарні
На автодорозі “Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань” 10 травня сталась ДТП з постраждалими
Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.
За попередніми даними, 66-річна кермувальниця мікроавтобуса "Ford Transit” не обрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та допустила зіткнення з автомобілем "Volkswagen Touran”, під керуванням 64-річного водія.
У результаті автопригоди водій другого транспортного засобу та троє його пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілих медики доставили до лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що на автодорозі "Київ-Знам’янка" неподалік села Валява Черкаського району 10 травня близько 18:00 сталась автопригода.