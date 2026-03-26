Через обстріли без світла залишилися шість областей: де ситуація найскладніша

Ілюстративне фото: "Укренерго"

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури низка областей залишилася без електропостачання

Про це інформує Міністерство енергетики, передає RegioNews.

Зокрема, без світла тимчасово залишилися жителі у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях.

Найскладніша ситуація наразі на Чернігівщині та Одещині, де кілька поспіль атак пошкодили енергетичне обладнання. Через це значна кількість споживачів залишається знеструмленою.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Споживачів просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години – вранці та ввечері, що допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, в ніч на 26 березня ворог атакував Україну 153 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на пʼяти локаціях.