11:42  26 березня
У Києві пʼяний іноземець погрожував перехожим гранатою: його затримали
09:26  26 березня
На Волині через ДТП легковик зім’яло вщент: є травмований
08:38  26 березня
На Дніпропетровщині хлопець у масці напав на дівчинку і зрізав їй волосся
UA | RU
UA | RU
26 березня 2026, 12:25

Через обстріли без світла залишилися шість областей: де ситуація найскладніша

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: "Укренерго"
Читайте также
на русском языке

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури низка областей залишилася без електропостачання

Про це інформує Міністерство енергетики, передає RegioNews.

Зокрема, без світла тимчасово залишилися жителі у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях.

Найскладніша ситуація наразі на Чернігівщині та Одещині, де кілька поспіль атак пошкодили енергетичне обладнання. Через це значна кількість споживачів залишається знеструмленою.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Споживачів просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години – вранці та ввечері, що допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, в ніч на 26 березня ворог атакував Україну 153 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на пʼяти локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли регіони енергетика Міненерго відключення світла
Дроновий удар по Дніпру: відомо про пʼятьох постраждалих
26 березня 2026, 10:39
Російський "шахед" влучив біля ресторану у Харкові: що відомо
26 березня 2026, 08:27
Масовані обстріли Сумщини: значні руйнування інфраструктури, є поранені
26 березня 2026, 07:58
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Міноборони України "тролить" Баскова у Threads: дякують за мільйонні "донати"
26 березня 2026, 12:57
На Донеччині медик вимагав з військових гроші за "правильні" довідки
26 березня 2026, 12:45
Росіяни атакували магазин на Запоріжжі: поранено 63-річну жінку
26 березня 2026, 12:04
56 будинків для переселенців у Житомирі обійшлися як елітне житло: деталі розслідування
26 березня 2026, 11:56
У Києві пʼяний іноземець погрожував перехожим гранатою: його затримали
26 березня 2026, 11:42
На Полтавщині у водоймі знайшли мертвою жінку, яку шукали як зниклу безвісти
26 березня 2026, 11:17
На Харківщині двоє сержантів звільнилися зі служби через фейкову інвалідність дружин
26 березня 2026, 10:57
На Полтавщині чиновники заробили 2,6 млн грн на квадрокоптерах для ЗСУ
26 березня 2026, 10:54
Дроновий удар по Дніпру: відомо про пʼятьох постраждалих
26 березня 2026, 10:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Всі блоги »