Правоохоронці взяли під варту мешканця Вінниччини, якого затримали за зґвалтуваннія власної дитини. Злочин стався 5 травня близько 23:00

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 17-річна дівчина прибирала на кухні, коли її батько п’яним повернувся з роботи. Застосувавши силу, він зґвалтував доньку. В цей час з подвір’я повернулася матір, яка стала свідком злочину. Жінка одразу викликала правоохоронців, які затримали 38-річного чоловіка.

Родина є багатодітною: окрім потерпілої, у сім’ї виховуються ще кілька дітей віком від 5 до 15 років. Наразі з ними працюють психологи та фахівці, щоб з'ясувати, чи не чинив батько насильства щодо інших братів та сестер.

Затриманому повідомили про підозру у зґвалтуванні (ч. 3 ст. 152 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Чоловіку загрожує від 7 до 12 років увʼязнення.

