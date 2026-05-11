У Харкові в багатоповерхівці на Салтівці сталася пожежа, внаслідок якої загинув 57-річний чоловік. Поліція відкрила кримінальне провадження

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Як повідомили правоохоронці, виклик про задимлення у житловому будинку на вулиці Бучми надійшов 10 травня.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у квартирі тіло чоловіка. Також із сусідніх помешкань евакуювали п’ятьох мешканців, серед яких було троє дітей. Усім надали необхідну допомогу.

За попередніми висновками, причиною займання могло стати коротке замикання електромережі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки.

Нагадаємо, що раніше у центрі Тернополя сталась пожежа. Вогонь розгорівся в одному з популярних закладів.