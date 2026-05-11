Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У селі Видерта 18-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та врізався у дерево.

Від отриманих травм водій та його 17-річний пасажир загинули на місці.

Встановлено, що юнак, який перебував за кермом, не мав водійського посвідчення та раніше вже потрапляв у ДТП.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

