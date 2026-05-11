Про це повідомляє поліція Тернопільської області, передає RegioNews .

У ході перевірки правоохоронці встановили, що близько 9:15 8 травня чоловік перебував на території складського приміщення у Тернополі. За попередньою інформацією, він надавав консультації щодо проведення покрівельних робіт на задньому дворі складу.

Під час перебування на рихтуванні висотою близько 2 метрів 30 сантиметрів потерпілий втратив рівновагу та впав на дерев’яні дошки, розташовані на бетонній поверхні.



Унаслідок падіння чоловік отримав важкі травми голови та множинні переломи. Потерпілий перебуває у медичному закладі, його стан лікарі оцінюють як тяжкий.



Поліцейські встановили, що чоловік офіційно не був працевлаштований на вказаному підприємстві, трудовий договір із ним не укладався.



За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

