У Дніпрі біля вокзалу напівоголений чоловік виліз на балкон і погрожує стрибнути

У Дніпрі в районі залізничного вокзалу чоловік виліз на балкон житлового будинку та погрожує стрибнути вниз

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на соцмережі.

Зазначається, що чоловік поводиться неадекватно. Він ймовірно перебуває у стані наркотичного сп'яніння.

На місце події прибули поліція, медики швидкої допомоги та рятувальники ДСНС.

Правоохоронці намагаються вести з ним перемовини, однак на контакт чоловік поки не йде.

