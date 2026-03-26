Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок атаки російського безпілотника на Харків вранці 26 березня

Ворожий дрон влучив поблизу ресторану та житлової багатоповерхівки. Внаслідок атаки виникла пожежа у підвальному приміщенні ресторану, вибиті вікна у прилеглих будинках, пошкоджені легкові авто.

Вогнеборці загасили пожежу.

Разом із саперами ДСНС рятувальники обстежили території навколо місця влучання.

Внаслідок ворожого удару зазнав поранень 65-річний чоловік. За даними ОВА, у постраждалого – вибухові травми. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Також постраждала 58-річна жінка. У неї – гостра реакція на стрес, вона отримала необхідну допомогу.

