Росіяни атакували магазин на Запоріжжі: поранено 63-річну жінку

Про це повідомили в Національній поліції в Запорізькій області, передає RegioNews.

Врезультаті обстрілу постраждала 63-річна жінка.

За оперативними даними, внаслідок атаки пошкоджено не лише магазин, а й сусідні приватні будинки.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки атаки та документують воєнний злочин російських військ.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти завдали 662 удари по 35 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 68 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок та господарських будівель.