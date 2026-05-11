Прокурори Луганщини довели, що з початку повномасштабного вторгнення депутат держдуми РФ виправдовував окупацію українських територій та брав участь у пропагандистських заходах на тимчасово окупованій Луганщині

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

У 2022 році незаконно відвідував Луганськ, Щастя, Станицю Луганську та Попасну, де зустрічався з представниками окупаційної адміністрації та вручав партійні квитки.

Також засуджений виступав в ефірах підконтрольних окупантам медіа із закликами підтримувати так звану "СВО”, відвідував позиції російських військових та публічно схвалював агресію РФ проти України.

Крім того, він систематично забезпечував підрозділи ЗС РФ засобами зв’язку, розвідки та амуніцією, а також координував роботу так званих "гуманітарних центрів”, через які держава-агресор посилювала свій вплив на тимчасово окупованих територіях.

Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, що за публічного обвинувачення прокурорів Донецької та Запорізької обласних прокуратур суд визнав винними чотирьох громадян України, які воювали на боці РФ.