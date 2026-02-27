10:58  27 лютого
27 лютого 2026, 09:29

На Харківщині дрон влучив у будинок: з-під завалів дістали тіло чоловіка

27 лютого 2026, 09:29
Фото: ДСНС Харківщини
Вночі 27 лютого російський ударний безпілотний літальний апарат поцілив у приватний сектор Куп'янського району Харківщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Влучання сталося у житловий будинок, який був повністю зруйнований.

З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Ще одна жінка постраждала.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

За даними Харківської ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські ударні безпілотні літальні апарати влучили у готель в центральній частині Сум. На щастя, ніхто не постражда. Рятувальники евакуйовали 50 осіб.

