На Харківщині дрон влучив у будинок: з-під завалів дістали тіло чоловіка

Фото: ДСНС Харківщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Влучання сталося у житловий будинок, який був повністю зруйнований.

З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Ще одна жінка постраждала.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

За даними Харківської ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські ударні безпілотні літальні апарати влучили у готель в центральній частині Сум. На щастя, ніхто не постражда. Рятувальники евакуйовали 50 осіб.