Розкрадання понад 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС: шестеро фігурантів отримали підозри

Фото: СБУ

Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура викрили схему розкрадання коштів державного підприємства, призначених на відновлення Трипільської теплоелектростанції після російських обстрілів

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що фігуранти привласнили понад 50 млн грн, які виділялися на аварійно-відновлювальні роботи.

Розслідування встановило, що до організації "схеми" причетні керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах. У 2023-2025 роках підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень на суму понад 500 млн грн.

За матеріалами справи, підрядники штучно завищували вартість послуг, будматеріалів і техобладнання, а різницю розподіляли між учасниками схеми. Також вони закуповували матеріали у підконтрольних фірмах із націнкою близько 30% від ринкової ціни. Загалом фігуранти вивели на рахунки афілійованих компаній та обготівкували майже 50 млн грн.

Спеціалізовані експертні дослідження СБУ підтвердили завдання збитків державному підприємству на зазначену суму. Під час першого етапу обшуків вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, а також понад 19 млн грн готівки.

Наразі шестеро фігурантів – троє організаторів, двоє керівників приватних компаній та їхній спільник – отримали підозри за:

ч. 5 ст. 191 ККУ – привласнення або розтрата майна у великих розмірах організованою групою;

ч. 3 ст. 209 ККУ – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Слідство триває, усім учасникам "схеми" загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Довідка: Трипільська теплоелектростанція – одна з найбільших теплоелектростанцій України, розташована у місті Вишгород, Київської області. Станція входить до складу Державного підприємства "Енергогенерація" та забезпечує виробництво електроенергії й тепла для промислових та побутових споживачів.

Введена в експлуатацію у 1972-1980 роках. Неодноразово зазнавала реконструкцій та модернізацій.

Після 2022 року ТЕС стала одним із об’єктів відновлювальних робіт через руйнування внаслідок військових дій.

Як відомо, на початку грудня було затримано колишнього т.в.о. першого віце-президента "Енергоатому" та першого заступника міністра енергетики України за розкрадання 18,6 млн грн. За даними "Економічної правди", йдеться про Юрія Шейка.

Нагадаємо, 10 листопада 2025 року НАБУ та САП оприлюднили так звані плівки Міндіча, які вказують на функціонування схеми відкатів у компанії "Енергоатом".

За даними слідства, від фірм-підрядників вимагали 10-15% від суми угоди, а незаконно отримані кошти відмивали через так званий бек-офіс у центрі Києва. Загальна сума виведених грошей становила близько 100 мільйонів доларів.

