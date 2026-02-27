Фото: поліція

Вибухотехніки виявили небезпечну частину безпілотника "Герань-2" в одному з районів Чернігівської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці обстежили прилеглу території та ідентифікували вибухонебезпечний об’єкт. Бойову частину безпілотника спеціалісти знешкодили та підірвали на спеціальному майданчику.

Поліція наголошує: у разі виявлення уламків ракет, безпілотників чи інших вибухонебезпечних предметів заборонено наближатися до них або торкатися їх. Необхідно негайно повідомити про знахідку на спецлінію 102 або за номером 101.

Нагадаємо, на Полтавщині знешкодили бойову частину російської ракети Х-101. Вона не здетонувала при падінні.