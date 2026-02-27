Фото: поліція

Подія сталась 26 лютого близько 7:10 на перегоні Миколаїв-Дністровський – Глинна-Наварія у Львівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під колеса пасажирського електропотяга сполученням "Лавочне – Львів" потрапив місцевий житель. Від отриманих травм 76-річний чоловік помер на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, за ранок 24 лютого на Волині потяги збили на смерть чоловіка та 17-річного юнака. Слідчі встановлюють обставини подій.