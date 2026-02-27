На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки
У селі Підсереднє Куп'янського району рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
Таким чином внаслідок нічної російської атаки по селу загинули дві людини – чоловік та жінка. Ще одна жінка поранена.
Аварійно-рятувальні роботи завершені.
Нагадаємо, вночі 27 лютого у селі Підсереднє російський ударний безпілотник поцілив у приватний сектор та влучив у будинок.
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
На Київщині жінка, яка сама гуляла з собакою, вдарила безпритульну тварину
27 лютого 2026, 11:30На Балі знайдено людські останки: поліція перевіряє зв'язок із зниклим українцем Комаровим
27 лютого 2026, 11:12Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
27 лютого 2026, 10:58Розкрадання понад 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС: шестеро фігурантів отримали підозри
27 лютого 2026, 10:45На Чернігівщині знищили бойову частину російського безпілотника "Герань-2"
27 лютого 2026, 10:34На Чернігівщині внаслідок атаки дронів постраждали двоє поліцейських
27 лютого 2026, 10:09На Одещині судитимуть прикордонника, який намагався переправити чоловіка до Молдови
27 лютого 2026, 09:55На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив чоловіка
27 лютого 2026, 09:53Російський удар по Одещині: постраждали двоє людей, серед них дитина
27 лютого 2026, 09:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
