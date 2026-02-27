Фото: ДСНС

У селі Підсереднє Куп'янського району рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Таким чином внаслідок нічної російської атаки по селу загинули дві людини – чоловік та жінка. Ще одна жінка поранена.

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Нагадаємо, вночі 27 лютого у селі Підсереднє російський ударний безпілотник поцілив у приватний сектор та влучив у будинок.