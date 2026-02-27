Фото: поліція

У місті Новгород-Сіверський на Чернігівщині через атаку ворога постраждали двоє поліцейських

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

"У Новгород-Сіверський внаслідок російських ударів постраждали двоє поліцейських, пошкоджено цивільну інфраструктуру, будинки місцевих мешканців, будівлю магазину, легковий автомобіль", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в одному з сіл Корюківського району пошкоджень зазнали житлові будинки місцевих мешканців, господарські споруди, легковик та приміщення магазину.

Нагадаємо, росіяни атакували Новгород-Сіверський 26 лютого близько 21:20.