Російський удар по Одещині: постраждали двоє людей, серед них дитина
В Одеській області внаслідок чергової російської атаки постраждали двоє людей, серед яких – дитина
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що удар пошкодив окрему споруду на території дитячого садка, що спричинило пожежу, яку рятувальники оперативно ліквідували.
Також загорілися контейнери, зокрема з продовольчими товарами.
У житловому секторі зафіксовано руйнування будівель та пошкодження приватних автомобілів.
Для ліквідації наслідків було залучено 77 рятувальників та 17 одиниць техніки.
Нагадаємо, в ніч на 27 лютого РФ атакувала Україну 187 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, із них близько 120 – "шахеди". Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
На Київщині жінка, яка сама гуляла з собакою, вдарила безпритульну тварину
27 лютого 2026, 11:30На Балі знайдено людські останки: поліція перевіряє зв'язок із зниклим українцем Комаровим
27 лютого 2026, 11:12Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
27 лютого 2026, 10:58Розкрадання понад 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС: шестеро фігурантів отримали підозри
27 лютого 2026, 10:45На Чернігівщині знищили бойову частину російського безпілотника "Герань-2"
27 лютого 2026, 10:34На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки
27 лютого 2026, 10:28На Чернігівщині внаслідок атаки дронів постраждали двоє поліцейських
27 лютого 2026, 10:09На Одещині судитимуть прикордонника, який намагався переправити чоловіка до Молдови
27 лютого 2026, 09:55На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив чоловіка
27 лютого 2026, 09:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі блоги »