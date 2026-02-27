10:58  27 лютого
Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
08:37  27 лютого
День народження з салютом: у Рівному судитимуть чоловіка за хуліганство
08:22  27 лютого
У Чернівцях затримали двох неповнолітніх за підпал вантажівки
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2026, 09:42

Російський удар по Одещині: постраждали двоє людей, серед них дитина

27 лютого 2026, 09:42
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Одещини
Читайте также
на русском языке

В Одеській області внаслідок чергової російської атаки постраждали двоє людей, серед яких – дитина

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що удар пошкодив окрему споруду на території дитячого садка, що спричинило пожежу, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Також загорілися контейнери, зокрема з продовольчими товарами.

У житловому секторі зафіксовано руйнування будівель та пошкодження приватних автомобілів.

Для ліквідації наслідків було залучено 77 рятувальників та 17 одиниць техніки.

Нагадаємо, в ніч на 27 лютого РФ атакувала Україну 187 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, із них близько 120 – "шахеди". Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна дитина Одеська область БПЛА атака постраждалі цивільні
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
На Київщині жінка, яка сама гуляла з собакою, вдарила безпритульну тварину
27 лютого 2026, 11:30
На Балі знайдено людські останки: поліція перевіряє зв'язок із зниклим українцем Комаровим
27 лютого 2026, 11:12
Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
27 лютого 2026, 10:58
Розкрадання понад 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС: шестеро фігурантів отримали підозри
27 лютого 2026, 10:45
На Чернігівщині знищили бойову частину російського безпілотника "Герань-2"
27 лютого 2026, 10:34
На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки
27 лютого 2026, 10:28
На Чернігівщині внаслідок атаки дронів постраждали двоє поліцейських
27 лютого 2026, 10:09
На Одещині судитимуть прикордонника, який намагався переправити чоловіка до Молдови
27 лютого 2026, 09:55
На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив чоловіка
27 лютого 2026, 09:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »