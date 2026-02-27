Російський удар по Одещині: постраждали двоє людей, серед них дитина

Фото: ДСНС Одещини

В Одеській області внаслідок чергової російської атаки постраждали двоє людей, серед яких – дитина

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що удар пошкодив окрему споруду на території дитячого садка, що спричинило пожежу, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Також загорілися контейнери, зокрема з продовольчими товарами.

У житловому секторі зафіксовано руйнування будівель та пошкодження приватних автомобілів.

Для ліквідації наслідків було залучено 77 рятувальників та 17 одиниць техніки.

Нагадаємо, в ніч на 27 лютого РФ атакувала Україну 187 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, із них близько 120 – "шахеди". Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.