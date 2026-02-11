14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2026, 11:28

Тендер на озеленення Дніпра: влада витратить 72 мільйони на квіти та кущі

11 лютого 2026, 11:28
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

У 2025 році міська влада Дніпра активно виділяла мільйони на озеленення, і 2026-й не став винятком. Департамент благоустрою та інфраструктури оголосив новий тендер

Тендер оприлюднений на сайті Prozorro, інформує RegioNews із посиланням на "Інформатор".

Цього разу на догляд за рослинами влада планує витратити понад 72 мільйони гривень.

Тендер на озеленення Дніпра: влада витратить 72 мільйони на квіти та кущі
Название

Торги оголосили 6 лютого, а приймати пропозиції від учасників будуть до 14 лютого включно. Поки що охочих позмагатися за підряд немає, проте до кінця аукціону ситуація може змінитися.

За умовами тендера, за 72 мільйони майбутній підрядник має забезпечити повний цикл робіт з утримання зелених зон міста протягом 2026 року (сторінки 27-39 тендерної документації).

Нагадаємо, раніше у Києві викрили директора комунального некомерційного підприємства КМДА "Освітня агенція міста Києва" у вимаганні майже 1,2 млн грн від підприємця-переможця тендеру на закупівлю навчального обладнання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро влада тендер озеленення
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
"Бойові" 100 000 грн та компенсації за поранення: юристи роз'яснюють, як отримати виплати
11 лютого 2026, 14:53
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
11 лютого 2026, 14:50
У Чернівцях чоловік намагався підпалити банк
11 лютого 2026, 14:35
Прикривалися "зв’язками" з правоохоронцями: ДБР викрило схему переправлення ухилянтів за кордон
11 лютого 2026, 14:07
Молоді контрактники отримають річну відстрочку від мобілізації – ВР
11 лютого 2026, 13:55
На Харківщині окупанти атакували маршрутку
11 лютого 2026, 13:45
Без їжі, води та зв'язку: у Києві жінка на два тижні покинула 14-річного сина у тяжкому стані
11 лютого 2026, 13:40
У Богодухові оголосили триденну жалобу за загиблими через російські удари
11 лютого 2026, 13:26
У Чернівецькій області на кордоні з Румунією зупинили контрабанду електронних сигарет
11 лютого 2026, 13:19
Кар'єрна консультація: у Дніпрі ветерани отримали поради, як знайти роботу після служби
11 лютого 2026, 12:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »