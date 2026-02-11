Ілюстративне фото: pixabay

У 2025 році міська влада Дніпра активно виділяла мільйони на озеленення, і 2026-й не став винятком. Департамент благоустрою та інфраструктури оголосив новий тендер

Тендер оприлюднений на сайті Prozorro, інформує RegioNews із посиланням на "Інформатор".

Цього разу на догляд за рослинами влада планує витратити понад 72 мільйони гривень.

Название

Торги оголосили 6 лютого, а приймати пропозиції від учасників будуть до 14 лютого включно. Поки що охочих позмагатися за підряд немає, проте до кінця аукціону ситуація може змінитися.

За умовами тендера, за 72 мільйони майбутній підрядник має забезпечити повний цикл робіт з утримання зелених зон міста протягом 2026 року (сторінки 27-39 тендерної документації).

Нагадаємо, раніше у Києві викрили директора комунального некомерційного підприємства КМДА "Освітня агенція міста Києва" у вимаганні майже 1,2 млн грн від підприємця-переможця тендеру на закупівлю навчального обладнання.