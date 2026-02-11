14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
11 лютого 2026, 07:49

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджені пожежна частина та будинки

11 лютого 2026, 07:49
Ілюстративне фото: armyinform
Російські війська 15 разів атакували два райони області артилерією, безпілотниками та РСЗВ "Град"

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині росіяни атакували райцентр, Покровську, Марганецьку і Червоногригорівську громади. Внаслідок ударів понівечене житло.

На Синельниківщині від ворожих ударів потерпали Синельникове, Раївська і Миколаївська громади. Пошкоджені пожежна частина, приватний будинок та елеватор.

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Богодухові на Харківщині рятувальники вилучили з-під завалів будинку, атакованого вночі російським дроном, тіла чотирьох загиблих, з яких троє – діти.

Дніпропетровська область війна обстріли наслідки пошкодження безпілотники артилерія
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
"Бойові" 100 000 грн та компенсації за поранення: юристи роз'яснюють, як отримати виплати
11 лютого 2026, 14:53
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
11 лютого 2026, 14:50
У Чернівцях чоловік намагався підпалити банк
11 лютого 2026, 14:35
Прикривалися "зв’язками" з правоохоронцями: ДБР викрило схему переправлення ухилянтів за кордон
11 лютого 2026, 14:07
Молоді контрактники отримають річну відстрочку від мобілізації – ВР
11 лютого 2026, 13:55
На Харківщині окупанти атакували маршрутку
11 лютого 2026, 13:45
Без їжі, води та зв'язку: у Києві жінка на два тижні покинула 14-річного сина у тяжкому стані
11 лютого 2026, 13:40
У Богодухові оголосили триденну жалобу за загиблими через російські удари
11 лютого 2026, 13:26
У Чернівецькій області на кордоні з Румунією зупинили контрабанду електронних сигарет
11 лютого 2026, 13:19
Кар'єрна консультація: у Дніпрі ветерани отримали поради, як знайти роботу після служби
11 лютого 2026, 12:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
